Dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

Endonezya’nın başkent Cakarta’da Monas ve Bundaran HI gibi merkezi noktalarda toplanan yaklaşık 60 bin işçi, maaşların yükseltilmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep eden sloganlar atarak Başkanlık Sarayı’na yürüdü.

Bogor ve Bekasi gibi civar kentlerdeki işçilerin de yoğun ilgi gösterdiği başkentteki kutlamalarda, işçilerin bağlı bulunduğu sendika ve kurumlara göre farklı kıyafetler giymesi renkli görüntüler oluşturdu.

Bu arada Endonezya İşçi Sendikaları Birliği Başkanı Said İkbal de yaptığı açıklamada, işçilerin hükümetten maaşlarının artırılması ile pirinç, benzin ve elektrik fiyatlarının düşürülmesinin yanı sıra Çin gibi ülkelerden vasıfsız işçi ithalatının durdurulmasını talep ettiklerini ifade etti.

Polis, gösteri alanlarında yoğun güvenlik tedbirleri alırken, bazı ana yollar geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

1 Mayıs Rusya'da kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Rusya'nın başkenti Moskova’da Kızıl Meydan’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kızıl Meydan’da bir araya gelen yüz binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Aziz Basil Katedrali ve Kremlin Sarayı’nda yer alan Spasskaya Kulesi önünde pankartlar ve balonlar taşıyan kalabalık çok sayıda aktiviteye katıldı.

Pakistan'da 1 Mayıs kutlamaları

Pakistan'ın eyalet merkezlerinde düzenlenen etkinliklerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Ülkenin Karaçi, Lahor ve Ravalpindi gibi büyük şehirlerinde yapılan etkinliklerde, işçilerin sosyal haklarıyla ilgili talepler dile getirildi.

Sendikaların organize ettiği toplantılarda özellikle bazı işçilerin hala asgari ücretin altında çalıştırılması protesto edildi.

Ülkenin başkenti İslamabad'da düzenlenen kutlamalarda, engellilere özel hazırlanmış araçların katıldığı kortej dikkati çekti.

Pakistan'da savaş ya da terör olayları nedeniyle engelli konumuna gelmiş şoförler, kendilerine göre ayarlanmış araçlarıyla şehir turu attıktan sonra Pakistan Anıtı'nın bulunduğu tepeye çıktı.

Avusturya'da 1 Mayıs kutlamaları

Avusturya’nın başkenti Viyana'da 100 binin üzerinde kişinin katıldığı1 Mayıs kutlamalarına aşırı sağcı hükümete tepkiler damga vurdu.

Viyana Belediyesi binasının önünde düzenlenen törene katılan işçi sendikaları temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda kişi, aşırı sağcı koalisyon karşıtı pankartlar taşıdı.

Etkinlikte konuşan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Christian Kern, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) hayata geçirmek istediği ayrıştırıcı ve popülist politikaları eleştirdi.

Çalışma saatlerinin yükseltilmesine tepki

Kern, Avusturya’da günlük 8 saat olan çalışma süresini hükümetin 12 saate çıkartmak istediğinin altını çizdi.

“Biz buna müsaade etmeyeceğiz, ekonomi insana hizmet etmelidir, insanlar ekonomiye değil. Eğer bu hükümet 8 saat çalışma süresini, günlük 12 saat, haftalık 60 saate çıkartırsa, sizlere söz veriyorum yine bu meydanda toplanıp buna karşı duracağız.”

Balkanlar'da 1 Mayıs kutlamaları

Balkan ülkeleri Karadağ, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla protesto ve yürüyüşler yapıldı.

Makedonya'da vatandaşlar 1 Mayıs dolayısıyla başkent Üsküp'teki hükümet binası önünde toplandı.

Makedonya Sendikalar Birliği (SSM) tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan kalabalık ''Yollar farklı, hedef aynı'' sloganıyla ülkedeki işçi sorunlarına dikkati çekti.

Arnavutluk’u başkenti Tiran’da da Arnavutluk Sendikaları Konfederasyonu (KSSH) tarafından gerçekleştirilen protestoda göstericiler, Arnavutluk hükümetinden işçi haklarına saygı göstermesi talebinde bulundu.

Kosova Bağımsız Sendikalar Birliği (BSPK) tarafından başkent Priştine’deki meydanda da yürüyüş düzenlenirken, göstericiler, maaşlara zam, işte güvenlik ve sağlık yönünde iyileştirme yapılmasını istedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki vatandaşlar 1 Mayıs kutlamaları için aileleriyle şehrin yakınlarındaki Trebevic Dağı'ndaki piknik alanlarını tercih etti.

Brüksel'de 1 Mayıs

Belçika İşçi Partisi (PTB) üyeleri ile sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle başkent Brüksel'de yürüyüş yaptı.

Brüksel Adalet Sarayı önündeki Poelaert ve Communale de Molenbeek Meydanı'nda toplanan göstericiler, Roupe Meydanı'na kadar yürüdü.

Bu sırada polis, güvenlik tedbiri aldı, bazı ana yollar trafiğe kapatıldı.

Belçika İşçi Partisi (PTB) Brüksel sorumlusu Dirk Deblock, burada yaptığı konuşmada, "Yüz yıl önce işçilerin direnişi olmasaydı günlük çalışma saati 14'ten 8 saate düşmezdi. Belçika'da işçilerin haftalık çalışma saatinin 38 saatten 30 saate indirilmesini istiyoruz." dedi.

Kutlamaların yapıldığı Rouppe Meydanı'na çoğunluğu aileleriyle gelen binlerce kişi, konser eşliğinde eğlendi.

Kaynak: AA