Dünya Sağlık Örgütü: Duma'da kimyasal semptomlara rastlandı

Suriye'de yapılan kimyasal silah saldırısını kınayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), zehirli kimyasallardan etkilenen hastaların acilen yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Genel Müdür Yardımcısı Peter Salama, "DSÖ, kimyasaldan etkilenen kişilere bakım sağlamak, yapılan kimyasal saldırının sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve kapsamlı bir halk sağlığı taraması ve uygulaması sağlamak için bölgeye derhal engelsiz erişim talep ediyor" dedi.

Salama'nın açıklamaları Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde de yayınlandı.

Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarının Duma da dahil olmak üzere, Doğu Guta'nın büyük yerleşim alanlarına erişimi bulunmuyor.

Kaynak: Reuters