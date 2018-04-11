  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.144
    EURO 5.129
  • BIST 111132.41
    ALTIN 179.26
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dünya Sağlık Örgütü: Duma'da kimyasal semptomlara rastlandı

Dünya Sağlık Örgütü: Duma'da kimyasal semptomlara rastlandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Duma'da yaklaşık 500 hastanın zehirli kimyasallara maruz kalma ile uyumlu işaret ve semptomlar göstermesi sebebiyle hastaneye gittiğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dünya Sağlık Örgütü: Dumada kimyasal semptomlara rastlandı

Suriye'de yapılan kimyasal silah saldırısını kınayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), zehirli kimyasallardan etkilenen hastaların acilen yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Genel Müdür Yardımcısı Peter Salama, "DSÖ, kimyasaldan etkilenen kişilere bakım sağlamak, yapılan kimyasal saldırının sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve kapsamlı bir halk sağlığı taraması ve uygulaması sağlamak için bölgeye derhal engelsiz erişim talep ediyor" dedi.

Salama'nın açıklamaları Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde de yayınlandı. 

Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarının Duma da dahil olmak üzere, Doğu Guta'nın büyük yerleşim alanlarına erişimi bulunmuyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: saldırı, kimyasal, duma, DSÖ, Cenevre
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER