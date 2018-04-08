Duma'daki kimyasal katliamın bilançosu artıyor

Suriye'de, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde Beşşar Esed rejiminin yaptığı kimyasal silah katliamının bilançosu artıyor. Dünkü saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 78'e ulaştı.

Ağızlarından, burunlarından köpük geldi

Kimyasal silah saldırısına dair bölgeden gelen görüntülerde, çoğu gözü açık ölen sivillerde kanama olmadığı, ağız ve burun kısımlarında boğulmadan kaynaklı beyaz köpük bulunduğu dikkat çekti.

Sinir gazı olduğu tahmin ediliyor

Sinir gazı olduğu tahmin edilen kimyasal silah, su ile arıtılmaya çalışıldı. Nefes alamayan çocuklar oksijen maskesi ile hayata tutunmaya çalıştı.

19 Mart'tan bu yana devam ediyor

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki Duma'ya önceki gün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

Defalarca kimyasal katliam yaptı

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) 4 Nisan'da yayımladığı raporda, Esed rejiminin Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

100 bin kişi çaresizlik içinde

Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta Duma'da, halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.

Duma'nın yakınındaki kırsal kesimi ele geçiren Esed güçlerinin, ilçeye girmek için hazırlık yaptığı ileri sürülüyor.

Kaynak: AA