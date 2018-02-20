Doğu Guta'da bir günde 100'e yakın sivil katledildi

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, ablukası altındaki Doğu Guta'ya saldırılarını şiddetlendirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporunda yer alan rakamlar, bölgedeki korkunç tabloyu gözler önüne seriyor.

Rapora göre, rejim güçlerinin son 24 saatteki saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 94 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

Raporda ayrıca, Suriye Ordusu'nun bölgeye bir kara operasyonu yapmaya hazırlandığı da belirtiliyor.

Bölgede insani kriz de her geçen gün derinleşiyor. Hastanelerde tedavi gören yüzlerce kişinin durumu ağırlaşıyor. Bunların çoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası.

Yerleşim alanlarındaki çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden hayatını kaybetmiş durumda.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta'ya yönelik saldırılar nedeniyle 400 bin sivilin güvenliğinden endişe duyulduğunu, çocukların aşırı derecede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu ve bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmaya başladığını aktardı.

Saldırılar nedeniyle bölgeye insani yardım yapılamadığını ve gıda sıkıntısı yaşandığını beklirten BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, ''69 kişi aşırı derecede yetersiz beslenme ile karşı karşıya ve 127 çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor'' dedi.

Haq ayrıca, son kullanma tarihi geçen anestezi kullanımı nedeniyle de 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, tüberküloz, tifo ve uyuz gibi bulaşıcı hastalıkların görülmeye başladığını ve aşıların tükenmesi nedeniyle 600 çocuğun tehlike altında olduğunu söyledi.

2013'ten bu yana kuşatma altında olan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor.

Kaynak: TRT Haber, AFP, AA