Doğu Guta'da 14 günde 30'dan fazla çocuk öldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'ya yılın ilk iki haftasında yapılan saldırılar sonucu 30'dan fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Suriye'de 7'nci yılına giren iç savaşta halen devam eden çocuk ölümlerinin dünya tarafından seyredilmesinin "utanç verici" olduğunu vurgulayan UNICEF Suriye Temsilcisi Fran Equiza, savaşın en büyük mağdurlarının ülke içindeki ve komşu ülkelerdeki milyonlarca Suriyeli çocuk olduğunu kaydetti.

Sağlık kuruluşları saldırı altında

Equiza, Doğu Guta'daki sağlık merkezlerinin çoğunun yoğun saldırılardan kapatıldığını, son günlerde şehirdeki iki sağlık kuruluşunun da saldırı altında kaldığını aktardı.

Kent sakinlerinden aldıkları bilgiye göre, yerleşim alanlarındaki konutlara yapılan son saldırıda 80 sivilin yaralandığı bilgisini paylaşan Equiza, sağlık çalışanlarının enkaz altındaki sivilleri kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Equiza ayrıca, Doğu Guta'da tedavileri yapılmak üzere acil tahliyesi gereken 120 çocuğun umutsuz bekleyişinin sürdüğüne dikkati çekti.



AA