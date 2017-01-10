DEAŞ'ın ateşe verdiği 16 petrol kuyusu söndürüldü

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, Kayyara'daki yangın söndürme çalışmalarının Kuzey Petrol Şirketine bağlı teknik personel ve mühendislerden oluşan ekipler ile Sivil Savunma birliklerinin katkısıyla sürdüğünü belirterek, "Çalışmalar sonucu 16 kuyudaki yangın söndürüldü, diğer kuyulardaki yangınların söndürülmesi için de çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yangın söndürme ekibinden Yasir ed-Delfi ise petrol kuyularındaki yangın söndürme işleminin normalden daha zor olduğunu ve farklı ekipmanlar gerektirdiğini söyledi.

Delfi, terör örgütü DEAŞ'ın petrol kuyularını ateşe vermeden önce bölgeye döşediği mayınların temizlenmesi işlemleri nedeniyle söndürme çalışmalarının yavaş ilerlediğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'ten bu yana elinde tuttuğu Kayyara'nın geçen yıl ağustos ayında kurtarılmasının ardından bölgedeki petrol kuyularını ateşe vermişti. Sivil Savunma İdaresine bağlı ekipler, petrol kuyularında yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. AA