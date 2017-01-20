DEAŞ Roma eserlerini zarara uğrattı

Esed rejimine bağlı resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre , 40 gündür DEAŞ'ın kontrolünde bulunan Palmira kentindeki antik Roma tiyatrosunun ön sahnesini ve tetrapilon anıtını yerleştirdiği patlayıcılarla yıktı.

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün (UNITAR) insani kriz yaşanan yerlerde uydu görüntüleriyle analiz yapan programı UNOSAT'ın yayımladığı görüntüler, tarihi kentteki yıkımı doğruladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Genel Direktörü Irina Bokova, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu yıkımın savaş suçu oluşturduğunu, Suriye halkı ve tüm insanlık için büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

UNESCO, uluslarası toplumu kültürel yok etmeye karşı birlikte durmaya çağırdı.