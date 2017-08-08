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DEAŞ Irak'ın bankalardaki 835 milyon dolarını çaldı

Terör örgütü DEAŞ, 2014 yılında ele geçirdiği 3 vilayette bulunan 121 banka şubesindeki yaklaşık 835 milyon dolara el koydu.

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DEAŞ Irakın bankalardaki 835 milyon dolarını çaldı

Irak Merkez Bankası, terör örgütü DEAŞ'ın hükümet ve özel bankalardaki yaklaşık 835 milyon doları çaldığını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet ve özel bankalarda DEAŞ tarafından el konularak çalınan paranın miktarı yaklaşık 835 milyon dolar." denildi.

DEAŞ'ın bankalardan çaldığı paranın, 2014 yılında hükümet dairelerine tahsis edilen bütçelerin yanı sıra İçişleri ve Savunma bakanlığı, özel yatırım şirketleri ve bazı vatandaşların hesaplarına ait olduğu belirtildi.

Irak'ta geniş bir coğrafyayı ele geçiren DEAŞ'ın varili 25 ila 50 dolardan günlük 30 bin varil petrol satarak yıllık 2 milyar dolar gelir elde ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Merkez Bankası'nın bu dönemde bankacılık ve finans sektörlerini korumak için gerekli güvenlik tedbirlerini aldığı ve örgütün elindeki bankaların işlemlerini durdurduğu ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te ele geçirdiği Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinde bulunan 121 banka şubesindeki paralara el koymuştu.

Etiketler: DEAŞ, Irak
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