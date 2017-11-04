  • 04 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Danimarka Göç ve Uyum Bakanı makam aracıyla mültecileri ezdi geçti

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı makam aracıyla mültecileri ezdi geçti

Danimarka'nın Göç ve Uyum Bakanı Inger Stojberg, mültecilere ilişkin bir toplantıda çıkışı kendisini protesto eden bir grup mültecinin üzerine makam arabasını sürdü.

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Mülteciler tarafından protesto edilen Danimarka'nın Göç ve Uyum Bakanı Stojberg, makam aracını mültecilerin üzerine sürdü.

Danimarka'nın Göç ve Uyum Bakanı Inger Stojberg, mültecilere ilişkin bir toplantıda çıkışı kendisini protesto eden bir grup mültecinin üzerine makam arabasını sürdü. Çevredekilerin gözü önünde mültecileri aracıyla ezdi.

Bölgede yaşananlara tanık olanlar olayı korku ve dehşetle izledi.

Bir polis memuru ise engel olmak istese de, mültecinin bakanın aracı altında ezilmesine engel olamadı.

Yaralanan mülteci hakkında bilgi verilmedi.

Danimarkalı Bakan daha önce de İslam'a hakaret etmişti

Danimarka’nın Göç ve Uyum Bakanı Inger Stojberg, bir müzeye tepki göstermek amacıyla Hz. Muhammed’i başında bomba şeklinde bir sarıkla resmeden tartışmalı bir karikatürü sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Etiketler: mülteci, göç ve uyum bakanı, danimarka
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