Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi ABD basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını açıkladığı konuşmasını flaşlarla geçen Amerikan medyası, yeni dönemde de Erdoğan'ın görevine devam edecek olmasının önemine işaret etti.

CNN

CNN kanalı seçim gündemini "Erdoğan, Türkiye'deki seçimlerde zaferini ilan etti" üst başlığıyla takip ederken, haberin detayında Erdoğan'ın konuşmasından satır başlarına yer verdi.

Haberde, muhalefetin bazı aksi yönde iddiaları olduğu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kısa süre içinde ilk sonuçları açıklayacağı ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın iddiaları reddettiği belirtildi.

NEW YORK TIMES

Türkiye hakkında tartışmalı haberlere imza atan New York Times gazetesi ise "Kritik Türk seçimlerinde Erdoğan zaferini ilan etti" başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın yüzde 53 civarında, AK Parti'nin ise yüzde 43 civarında oy aldığını yazdı.

Haberde Erdoğan'ın konuşmasından notlara yer verilirken, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın "seçim sonuçlarının farklı olduğu" yönündeki açıklamaları da geniş şekilde aktarıldı. Haberin devamında ise Erdoğan'ın Batılı müttefiklerle ilişkilerini ikinci plana ittiği ve Rusya'ya yakınlaştığı iddia edildi.

WASHINGTON POST

Türkiye ve Erdoğan hakkındaki eleştirel tavrıyla öne çıkan Washington Post gazetesi de seçimle ilgili haberini "Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini ilan etti, muhalefet partisi sonuçlarda kirlilik olduğunu savundu" başlığıyla verdi.

Haberde, henüz resmi sonuçların açıklanmadığına işaret edildi ve muhalefetin oylar konusundaki itirazlarına yer verildi.

Kaynak: TRT Haber, AA