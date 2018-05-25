Çinli aşıktan, sevgilisine 52 bin dolardan oluşan para buketi

Chongqing Morning Post haber sitesine göre, çiçek şekli verilerek birleştirilen 52 bin 300 dolardan (34 bin yuan) oluşan paraların koca bir buket haline getirilmesi için 7 kişi 10 saatten fazla mesai harcadı.

Doğum gününde sevgilisine para buketi hediye eden Çinli aşığın, ülkenin ulusal değerlerinden para birimine zarar vermek ve hakaret etmek suçlarından ceza alabileceği belirtiliyor.

Söz konusu hediye sosyal medyayı da ikiye böldü. Bazı insanlar bu tür bir süprizin güzel olduğunu, başkaları da farklı bir yol seçilmesi gerektiğini düşünüyor.

Kaynak: AA