Çin'in teknoloji devinden ABD'ye isyan: Varlığımız tehlikede

ABD, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle, Amerikalı şirketlerin Çin'in teknoloji devi ZTE Corporation'a parça satmasını yedi yıl süreyle yasaklamıştı. Alınan bu karar Çin ile ABD arasında halihazırda süren ticaret krizini daha da tırmandırmıştı.

ZTE, geçen yıl Mart ayında ABD'de üretilen ürünleri yasadışı yollarla İran'a göndererek, ABD'nin ihracat yasaklarını ihlal ettiğini kabul etmiş, bunun sonucu 900 milyon dolar ceza ödemiş ve ihlale devam ederse yedi yıl boyunca ABD'de üretilen ürünlerini kullanma hakkından feragat etmeyi kabul etmişti.

Varlığımız tehlikede, tüm ortaklar zarar görecek

ZTE, ABD'nin kararının ardından yaptığı ilk açıklamada, "ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu'nun (BIS) adil olmayan biçimde, kanıtların incelenmesi tamamlanmadan ZTE'ye en ağır cezayı vermekte ısrar etmesi kabul edilemez. Feragat Talimatı ZTE'nin gelişmesini ve varlığını ciddi şekilde etkilediği gibi çok sayıda ABD'li şirket de dahil olmak üzere ZTE'nin tüm ortaklarına zarar verecektir" denildi.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili, ürün kullanma yasağının kalkmasını beklemediğini ifade ederek, "Gelişmeleri izlememiz gerekiyor, ancak (yasağın kalkmasını) sağlayacak bir hüküm yok" demişti.

ZTE sorunu gidermek için iletişimde kalmayı sürdüreceğini ve şirketin yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için hukuki adım atmakta kararlı olduğunu belirtti.

ZTE hisseleri Pazartesi kapanıştan bu yana işleme kapalı durumda. Şirketin piyasa değeri son işlem fiyatına göre 19 milyar dolar civarlarında.

Kaynak: Reuters