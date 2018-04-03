Çin'den ABD'ye vergi uyarısı: Daha fazlası için hazırız

ABD'nin yaklaşmakta olan ticaret savaşı sebebiyle korkarak Çin mallarına daha fazla gümrük vergisi ekleyebileceğini söylen Tianki, "ABD'li yetkililerin hedefinde Pekin' in 'Made in China 2025' endüstriyel geliştirme programı ürünleri yer alıyor" dedi.

Çin, ticaret savaşından korkmuyor

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, haftalık basın konuşmasında, "Çin ticaret savaşı çıkması için kışkırtmıyor ya da böyle bir savaşta yer almak istemiyor. Ancak bir ticaret savaşından da korkmuyor" dedi.

ABD'nin hedefi: Çin

ABD Başkanı Donald Trump, ABD endüstrilerinin ve işlerinin diğer ülkelerden ithalat nedeniyle baltalandığını söyledi.

Ek gümrük vergisi, başta Çin olmak üzere diğer ülkelerden ucuz ithalata karşı tasarlandı.

Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Çin'den, ülkesiyle yaptığı ticaretle verdiği ticaret fazlasını bu yıl 1 milyar dolar düşürmesini istedi. Çin, geçen yıl ABD ile 375,2 milyar dolarlık bir ticaret fazlası kaydederek, rekora ulaştı.

ABD yönetimi geçtiğimiz günlerde, ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine Avrupa Birliği (AB), ABD’nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını açıklandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" dedi.

Kaynak: Reuters