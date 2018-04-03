  • 03 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.982
    EURO 4.897
  • BIST 114654.59
    ALTIN 171.318
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çin'den ABD'ye vergi uyarısı: Daha fazlası için hazırız

Çin'den ABD'ye vergi uyarısı: Daha fazlası için hazırız

Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai, ABD'nin Çin mallarına yönelik daha fazla vergi uyguladığı takdirde, Çin'in "aynı oranda" cevap vermeye hazır olduğunu açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çinden ABDye vergi uyarısı: Daha fazlası için hazırız

ABD'nin yaklaşmakta olan ticaret savaşı sebebiyle korkarak Çin mallarına daha fazla gümrük vergisi ekleyebileceğini söylen Tianki, "ABD'li yetkililerin hedefinde Pekin' in 'Made in China 2025' endüstriyel geliştirme programı ürünleri yer alıyor" dedi.

Çin, ticaret savaşından korkmuyor

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, haftalık basın konuşmasında, "Çin ticaret savaşı çıkması için kışkırtmıyor ya da böyle bir savaşta yer almak istemiyor. Ancak bir ticaret savaşından da korkmuyor" dedi. 

ABD'nin hedefi: Çin

ABD Başkanı Donald Trump, ABD endüstrilerinin ve işlerinin diğer ülkelerden ithalat nedeniyle baltalandığını söyledi.

Ek gümrük vergisi, başta Çin olmak üzere diğer ülkelerden ucuz ithalata karşı tasarlandı.

Başkan Trump,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Çin'den, ülkesiyle yaptığı ticaretle verdiği ticaret fazlasını bu yıl 1 milyar dolar düşürmesini istedi. Çin, geçen yıl ABD ile 375,2 milyar dolarlık bir ticaret fazlası kaydederek, rekora ulaştı.

ABD yönetimi geçtiğimiz günlerde, ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine Avrupa Birliği (AB), ABD’nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını açıklandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" dedi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: ticaret krizi, Cui Tiankai, çin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER