Çin'den ABD'ye: Her türlü savaşa cevap verebilecek kabiliyetteyiz

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ürünlerine 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirecek kararnameyi imzaladı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ek vergi ve yatırım kısıtlaması getiren genelgeye kesinlikle karşı çıkıldığını, bu adımın tek taraflılık ve ticari korumacılık olduğunu söyledi.

"Yeterli hazırlıkları yaptık"

Genelgenin ne ABD'nin ne Çin'in ne de dünyanın çıkarına olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Pekin yönetiminin oturup çıkarlarına zarar verilmesini izlemeyeceği, bu konuda yeterli hazırlıkları yaptığı ve meşru haklarını kararlılıkla savunacağını söyledi.

"Böyle bir savaştan kormuyoruz"

"Çin bir ticaret savaşı yapmak istemiyor ama böyle bir savaştan da korkmuyor." denilen açıklamada, her türlü savaşa cevap verebilecek kabiliyette oldukları konusunda güvenlerinin tam olduğuna dikkat çekildi.

"İki ülke ilişkilerini tehlikeye atma"

ABD'ye ticaret savaşının eşiğinden dönmesi ve makul hareket etmesi çağrısı yapılarak, iki ülke ilişkilerinin tehlikeye atılmaması uyarısı yapıldı.

Ayrıca açıklamada, Washington yönetimine mevcut Çin-ABD iş birliğine zarar vermekten kaçınması, sorunların iki tarafın müzakere ve diyaloğu ile çözülmesi ve Çin'in endişelerini çözmesi çağrısı yapıldı.

Çin'den ABD'ye misilleme

Öte yandan Pekin yönetiminin, ABD'den ithal ettiği 128 ürüne yönelik vergileri artırmayı öngören bazı karşı önlemler almayı planlıyor.

İki aşamalı ek vergi planı

Bu önlemlere göre, ilk aşamada ABD'den ithal edilen 977 milyon dolar değerinde kuru ve taze meyve, çelik, şarap dahil 120 ürüne yüzde 15 ek vergi uygulanacağı, ikinci aşamada ise değeri 1,99 milyar doları bulan domuz eti ve ürünleri ile alüminyum dahil 8 ürüne yüzde 25 ek vergi konulacak.

Çin, DTÖ üyeleriyle çok taraflı ticaret kurallarını koruyacak

Bakanlığa göre, ABD'nin "ulusal güvenlik çıkarlarını koruma" adı altında ithal ürünlere yönelik aldığı önlemler Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) temsil ettiği çok taraflı ticaret sistemine ciddi zarar veriyor ve uluslararası ticaret düzeninin normlarına müdahale ediyor.

Çin pek çok kanal ve zeminde ABD ile görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca Pekin yönetimi DTÖ çerçevesinde yasal eylemlere başvuracak ve diğer DTÖ üyeleriyle çok taraflı ticaretin kurallarını ve istikrarını koruyacak.

Yaklaşık 50 milyar dolarlık ek vergi ve yatırım kısıtlaması getiren genelge

ABD Başkanı Trump dün Çin'e tutarı 50 milyar doları bulabilecek ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalamıştı.

Genelgeyle, ülkesinin fikri haklarını ve teknolojilerini korumak amacıyla Çin'e yönelik birtakım ticari tedbirler getirilmesi direktifi verdiğini kaydeden Trump, Çin'i bir dost olarak kabul ettiğini söyleyerek, "Çin Devlet Başkanı Şi'ye büyük saygı duyuyorum. Bize Kuzey Kore konusunda çok yardım ediyorlar." demişti.

ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğine (USTR) verilen genelgede, USTR'nin belirlediği Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesi öngörülüyor.

Söz konusu gümrük vergisinin savunma, havacılık, bilgi teknolojileri ve imalat sektörüne yönelik olması planlanıyor.

Kaynak: AA

USTR'nin Beyaz Saray'ın talebi üzerine geçen yıl ağustos ayında 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301 numaralı bölümü kapsamında yapılan soruşturma sonucunda, Çin'in ABD'de üretilen teknolojilere erişim için uygun olmayan yollara başvurduğu hükmüne varıldığı bildirilmişti.