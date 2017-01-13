  • 13 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.798
    EURO 4.037
  • BIST 80940.1
    ALTIN 146.002
Buradasınız : » » Çin ve Rusya 'THAAD' füze sistemini istemiyor

Çin ve Rusya 'THAAD' füze sistemini istemiyor

ABD ve Güney Kore'nin bölgede konuşlandırmayı planladıkları Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunmasına (THAAD) karşı Çin ve Rusya önleyici tedbirler alma konusunda anlaştı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Çin ve Rusya THAAD füze sistemini istemiyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da Çin Dışişleri Bakanlığından Kong Şüenyou ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Igor Morgulov görüşmeler için biraraya geldi. 

Çinli ve Rus yetkililer, Moskova'da yapılan Kuzey Asya'da Güvenlik İstişaresi 6. Toplantısında THAAD füze sisteminin Kore yarımadasına kurulmasına karşı birlikte hareket etme konusunda anlaştı. Bu tedbirlerin, Çin ile Rusya'nın güvenlik çıkarlarını ve bölgede stratejik dengeyi korumayı amaçladığı ifade edildi.

Çin ve Rusya'nın, Washington ve Seul yönetimlerinin, Güney Kore'ye THAAD füze sistemi kurmasına şiddetle karşı çıktıkları ve bu gelişmeden ciddi endişe duydukları belirtildi.

Taraflar, ABD ve Güney Kore'ye, Çin ve Rusya'nın güvenlik kaygılarını dikkate almaları ve THAAD'ın yarımadaya konuşlandırılmasını durdurmaları yönünde çağrıda bulundu.

Çinli ve Rus yetkililer, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması meselesinin, diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduklarını yineledi. 

Etiketler: çin, rusya, abd, güney kore, THAAD, başkent moskova, kuzey asya güvenlik istişaresi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER