Çin Ticaret Bakanlığı: Savaşmaktan çekinmeyeceğiz

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Donald Trump’ın mevcut gerginlikleri tırmandırması konusunda misilleme yapacağını düşündükleri için ABD ile ticaret müzakerelerinin artık imkansız olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin ekonomisini daha fazla açmaya ve otomobil gibi mallara yönelik ithalat vergisini düşürmeye yönelik açıklamalarına da değinen Feng, "Umarım ABD'deki bazı insanlar durumu yanlış değerlendirmez. Amerika Birleşik Devletleri gerilimi tırmandırmak için herhangi bir önlem alırsa, Çin savaşmaktan çekinmeyecek" dedi.

Meselenin Çin'in müzakerelere katılmaya istekli olup olmadığıyla ilgisinin bulunmadığını söyleyen Feng, durumun tamamen ABD’nin samimiyet göstermemesiyle ilgili olduğunu açıkladı.

Ticaret savaşı nasıl başladı?

ABD ve Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilere cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmeden sonra ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bin 300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir-çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi farklı birçok ürün çeşidine yer verildi.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

Çin'in misilleme listesinin, viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, tütün, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü kapsadığı kaydedildi.

Kaynak: Reuters