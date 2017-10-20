Chicago'da polis şiddeti protesto edildi

Chicago'nun Michigan Caddesi'ndeki Polis Departmanı önünde gerçekleşen gösteriye McDonald'ın aile fertlerinin yanı sıra yakınları polis tarafından öldürülen çok sayıda kişi katıldı.

Göstericiler polisin karıştığı vakalarla ilgili denetimlerin tarafsız yapılmasını istedi.

Zaman zaman "Adalet yoksa barış da yok." sloganı atılan gösteride, McDonald'ın yanı sıra polis kurşunuyla öldürülenler hepsi anıldı.

Chicago'daki S Pulaski Yolu'nda 20 Ekim 2014 tarihinde yaşanan olayda, polis memuru Jason VanDyke, elinde bıçak bulunan siyahi genç Laquan McDonald'ı yaklaşık üç metre mesafeden 16 el ateş ederek öldürmüştü.

Kaynak: AA