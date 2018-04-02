  • 02 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.963
    EURO 4.887
  • BIST 114966.16
    ALTIN 169.717
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cerablus’ta liseyi bitiren öğrenciler üniversite okuyabilecek

Cerablus’ta liseyi bitiren öğrenciler üniversite okuyabilecek

Suriye'nin Cerablus kentinde liseyi bitiren öğrencilerin üniversite hayallerine kavuşmaları için Harran Üniversitesi tarafından Cerablus’ta Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) yapılacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cerablusta liseyi bitiren öğrenciler üniversite okuyabilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yapılan Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilen Cerablus'ta, gençlerin eğitim hayatına katılmasına destek amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Suriye'nin Cerablus ilçesinde liseyi bitiren öğrencilerin üniversite hayallerine kavuşmalarına imkan sağlayan Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) yapılacak.

Bu kapsamda Harran Üniversitesi (HRÜ), Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Abdulkadir Aydın, Cerablus'a giderek inceleme ve görüşmeler yapıldı.

Aydın, ilk olarak ilçede bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller ile fikir alışverişinde bulunarak, YÖS'te üniversitelerini tercih edeceklere ek puan vereceklerini belirtti.

Görüşme sonrası Cerablus Mahalli Meclisi'nde HRÜ'ye dair bilgilendirme yapılarak, Arapça hazırlanan broşürler dağıtıldı. Sınavın 11 Mayıs Cuma günü yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler: yabancı öğrenci sınavı, üniversite, suriye, öğrenci, lise, Harran Üniversitesi, fırat kalkanı, Cerablus
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER