Cerablus’ta liseyi bitiren öğrenciler üniversite okuyabilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yapılan Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilen Cerablus'ta, gençlerin eğitim hayatına katılmasına destek amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Suriye'nin Cerablus ilçesinde liseyi bitiren öğrencilerin üniversite hayallerine kavuşmalarına imkan sağlayan Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) yapılacak.

Bu kapsamda Harran Üniversitesi (HRÜ), Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Abdulkadir Aydın, Cerablus'a giderek inceleme ve görüşmeler yapıldı.

Aydın, ilk olarak ilçede bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller ile fikir alışverişinde bulunarak, YÖS'te üniversitelerini tercih edeceklere ek puan vereceklerini belirtti.

Görüşme sonrası Cerablus Mahalli Meclisi'nde HRÜ'ye dair bilgilendirme yapılarak, Arapça hazırlanan broşürler dağıtıldı. Sınavın 11 Mayıs Cuma günü yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA