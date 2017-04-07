Carter'dan Trump'a sert eleştiri

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, ABD'nin insan haklarını korumaya ilişkin taahhüdünün Başkan Donald Trump yönetimi sırasında kötüleşmeye devam edeceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Carter, Emory Üniversitesinde verdiği bir ders sırasında, ABD'nin "insan hakları savunucusu" olarak ününün son yıllarda azaldığını ve bunun yalnızca Trump'a bağlı olmadığını ifade etti.

Bir zamanlar ABD'nin insan hakları modeli olarak kendisiyle övündüğünü anımsatan Carter, Trump yönetiminin "Önce Amerika" politikasının, ülkeyi bu rolden uzaklaştırmaya devam edeceğini savundu.

92 yaşındaki Carter, eski Başkan Barack Obama yönetiminde askeri amaçlı kullanılan insansız hava araçlarını da eleştirdi.

ABD'nin 39. Başkanı olarak 1977-1981 yılları arasında görev yapan Carter, dünya çapındaki birçok krizin çözümüne katkılarından dolayı 2002 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.