Cambridge Analytica'nın bir skandalı daha ortaya çıktı

Facebook'un 50 milyondan fazla kullanıcısının kişisel profillerini izinsiz elde etmesi ve dünya çapında yürüttüğü kampanyalardaki usulsüzlükleriyle gündeme gelen Londra merkezli veri analiz şirketi Cambridge Analytica’nın, İsrailli hackerlardan da yararlandığı öne sürüldü.

İngiliz The Guardian gazetesinin firma içindeki kaynaklara dayandırdığı habere göre İsrailli hackerlar, Nijerya’da 2015’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde dönemin muhalefet lideri Buhari’nin kişisel e-postalarını ele geçirerek Cambridge Analytica’ya verdi.

Hackerların ele geçirdikleri e-postaları, şirketin Londra Mayfair'deki merkezinde bir usb disk içinde yöneticilere teslim ettiği öne sürüldü.

Dönemin Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan’ın seçim kampanyasını yürüten şirketin yöneticileri, ülkedeki ekiplerine e-postaları tarayarak Buhari aleyhine kullanılabilecek bilgileri tespit etmeleri talimatını verdi.

Nijeryalı bir zengin tarafından Jonathan’ın kampanyasını desteklemesi için tutulan Cambridge Analytica’nın, seçim sürecinde Buhari aleyhine yürütülen karalama kampanyasına katkısı karşılığında 2 milyon sterlin ücret aldığı iddia ediliyor.

Kampanyaya rağmen Müslüman lider Buhari, 2015’te seçimi kazanarak Nijerya Devlet Başkanı olmuştu.

Şirketle ilgili iddialar

Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının Facebook'taki 50 milyon hesaptan topladığı kişisel verileri, ABD seçimleriyle Brexit referandumunu etkilemek için kullandığına dair iddiaların ardından İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı'nın sponsorluğundaki İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO), Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına dair iddiaların detaylı şekilde incelenmesi amacıyla soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İddialar Cambridge Analytica'nın eski çalışanı Christopher Wylie tarafından ortaya atılırken, verilerin kişilerin gizli mesajlaşmalarından da derlendiği savunulmuştu.

İngiliz Channel 4 haber kanalının yayınladığı gizli kamera çekimlerinde de şirketin bazı yöneticileri, internet ortamında siyasetçilerin itibarını sarsmak için "aşk tuzakları" hazırlanabileceğini ve rüşvet verilebileceğini söylerken görülmüştü.

Görüntülerde, Cambridge Analytica Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Nix'in, şirketle dünya genelinde gizli şekilde seçim kampanyaları yürüttüklerini söylediği ortaya çıkmıştı.

Hakkındaki iddiaların kamuoyuna taşınmasının ardından Nix görevden alınmıştı.

Facebook konuyla ilgili, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA