Belçika'nın başkenti Brüksel'deki emniyet kaynakları, başkentte kordon altına alınan binada en az bir silahlı kişinin bulunabileceğini duyurdu.
Binanın çevresine keskin nişancılar konuşlandırıldı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'Güvenlik Alarmı' verilmesine ilişkin detayları TRT muhabiri Döndü Sarıışık aktardı.https://t.co/zTGfeZjIf5 pic.twitter.com/1yE9iGetUa— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Şubat 2018
Özel operasyon için polis tarafından kordon altına alınan bölgede polis helikopterinin uçtuğu bildiriliyor.
Olayın 350 öğrencinin olduğu bir ilkokulun yakınlarında yaşandığı belirtiliyor.
Kaynak: TRT Haber