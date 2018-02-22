  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.796
    EURO 4.671
  • BIST 116586.06
    ALTIN 161.566
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Brüksel'de güvenlik alarmı

Brüksel'de güvenlik alarmı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis, silahlı şüpheli bulunduğu belirtilen binayı kuşattı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Brükselde güvenlik alarmı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki emniyet kaynakları, başkentte kordon altına alınan binada en az bir silahlı kişinin bulunabileceğini duyurdu. 

Binanın çevresine keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Özel operasyon için polis tarafından kordon altına alınan bölgede polis helikopterinin uçtuğu bildiriliyor.

Olayın 350 öğrencinin olduğu bir ilkokulun yakınlarında yaşandığı belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: terör, operasyon, brüksel, Belçika
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER