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Boko Haram Nijer'de korku saçmaya devam ediyor!

Nijer'de terör örgütü Boko Haram, gerçekleştirdiği saldırıda 9 sivili öldürdü, en az 40 kişiyi kaçırdı.

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Boko Haram Nijerde korku saçmaya devam ediyor!

Nijer'de terör örgütü Boko Haram, gerçekleştirdiği saldırıda 9 sivili öldürdü, en az 40 kişiyi kaçırdı.

Ulusal basının bölge halkından Adam Babakarna adlı görgü tanığına dayandırdığı habere göre, kullandıkları deve ve atlarla ülkenin güneydoğusundaki Diffa'ya saldıran terör örgütü üyeleri, bölge halkından 9 kişiyi öldürdü.

Boko Haram militanları en az 40 kişiyi de yanlarına alarak kaçtı.

Diffa Valisi Dandano Mahamane Lawali, saldırıyı doğrularken ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından sorumlu tutulan ve geçen yıldan itibaren eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydıran örgüt, son günlerde saldırılarının sayısını artırdı.

Etiketler: Nijer, Boko Haram
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