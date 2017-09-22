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BMGK'dan 'referandum' uyarısı

BM Güvenlik Konseyi, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri, bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyeli olan tek taraflı referandum planlarından endişe duyuyor." uyarısında bulundu.

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BMGKdan referandum uyarısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık için referandum yapmasının bölge için istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

BMGK'da tüm üyelerin onayı ile kabul edilen basın bildirisinde, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması planlanan referanduma ilişkin kaygılar vurgulandı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"BM Güvenlik Konseyi üyeleri, IKBY'nin bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyeli olan tek taraflı referandum planlarından endişe duyuyor. DEAŞ ile mücadelenin sürdüğü bir dönemde alınan referandum kararının 3 milyondan fazla mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde dönüşüne gölge düşürecektir.

BMGK üyeleri Irak'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğine saygı duymaya devam ediyor, merkezi hükümet ve IKBY arasındaki tüm sorunların taraflar arasında diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yapıyor."

Etiketler: bmgk, ırak bölgesel kürt yönetimi, referandum
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