BM'den Yemen için 1,1 milyar dolarlık yardım sözü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Yemen'e yardım konferansına katılan donör ülkelerin 1,1 milyar dolarlık insani yardım sözü verdiğini açıkladı.

Guterres, BM, İsviçre ve İsveç'in iş birliğiyle BM Cenevre Ofisi'nde organize edilen "Yemen'deki İnsani Krize İlişkin Üst Düzeyli Taahhüt Konferansı"nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Geçmişte bu tür yardım konferansları düzenlediğini ancak talep edilen miktarın en fazla üçte birinin karşılandığını anımsatan BM Genel Sekreteri, bugünkü konferansta talep ettikleri paranın yarısından fazlasına tekabül eden 1,1 milyar doları karşılamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Guterres, BM'nin Yemen için 2017'de acil 2,1 milyar dolar yardım çağrısında bulunduğunu ve şimdiye kadar bu paranın ancak yüzde 15'inin tedarik edildiğini belirterek, "Bugünkü konferansa katılan üye ülkelere, farklı organizasyonlara ve sivil toplum kuruluşlarına çok net olarak ortaya koydukları cömertlik ve dayanışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Guterres, Yemen'de kalıcı barışın sağlanması için askeri çözümler yerine siyasi çözümün tesis edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu savaşın galibi yok." dedi.

"Bu sonucu beklemiyordum"

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström de AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansın son derece başarılı geçtiğini ve kendisinin dahi bu sonucu beklemediğini söyledi.

Wallström, bir sonraki aşamaya değinerek, söz verilen miktarın acilen toplanması ve Yemen'deki milyonlarca sivilin ihtiyacının karşılanması için sahada iyi bir organizasyon yapılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'den Yemen'e milyonlarca dolarlık destek

Türkiye'yi temsilen konferansa katılan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, konferansın açılışında konuşmuştu.

Kaynak, Türkiye'nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı aracılığıyla 2012'den itibaren Yemen'e acil insani yardımları kesintisiz olarak sürdürdüğünü bildirerek, savaş öncesi verilen 100 milyon dolarlık taahhüdün proje bazında yerine getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak, "İlaç, gıda ve insani yardımlar dışında bu konferans için de 1 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunmak istiyorum." diye konuşmuştu.

BM verilerine göre, Yemen'de yaklaşık 19 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyarken, 14,9 milyon kişi sağlık hizmetlerinden mahrum durumda. Ülkede iç savaş başlamasından bu yana 7 bin 800 kişi hayatını kaybetti, 44 bin kişi yaralandı. İç savaşta 274 sağlık kuruluşu da saldırılardan dolayı işlevsiz hale geldi. Yaklaşık 500 bin çocuk kötü beslenme ve sağlık hizmetleri verilemediği için ölüm riskiyle karşı karşıya.