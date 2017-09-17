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Buradasınız : » » BM'den Suu Çii'ye 'son şans' uyarısı

BM'den Suu Çii'ye 'son şans' uyarısı

Guterres, Myanmar lideri Suu Çii hakkında, "Ülkenin liderinin durumu zaptetmesi, tersine çevirmesini bekliyorum. Bir şansı var, bunu yapmak için son bir şansı." dedi.

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BMden Suu Çiiye son şans uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'ın Nobel ödüllü Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin, ülkedeki durumu tersine çevirmesini beklediğini belirterek, "Bir şansı var, bunu yapmak için son bir şansı." dedi.

Guterres, BBC'nin HARDtalk programına verdiği röportajda Suu Çii'nin Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) konusunda bir an önce harekete geçmezse yaşanacak trajedinin tüm yönleriyle korkunç olacağını söyledi.

Myanmar'daki demokrasinin halen sorunlu olduğunu savunan Guterres, ülkede ordunun hala üstünlüğü elinde tuttuğunu ve Arakan eyaletinde sahada yapılanlar konusunda baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Guterres, "Tabii ki ülkenin liderinin durumu zaptetmesi, tersine çevirmesini bekliyorum. Bir şansı var, bunu yapmak için son bir şansı var." diye konuştu.

Ordunun saldırının "etnik temizlik" derecesine ulaşabileceği uyarısı yapan Guterres, "Eğer durumu şimdi tersine çevirmezse yaşanacak trajedi tamamıyla korkunç olacak ve maalesef bunun ileride nasıl telafi edebileceğine dair bir yol göremiyorum." ifadesini kullandı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da denizyoluyla Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 400 bine yakın Arakanlı Müslüman ulaştı.

Etiketler: birleşmiş milletler, BM, Antonio Guterres, myanmar, Aung San Suu Çii
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