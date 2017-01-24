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Buradasınız : » » BM'den Myanmar için 'intikam' uyarısı

BM'den Myanmar için 'intikam' uyarısı

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Lee, 12 günlük Myanmar ziyareti süresince görüştüğü kişilere yönelik intikam duygusuyla hareket edilebileceği uyarısında bulundu.

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BMden Myanmar için intikam uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee, 12 günlük Myanmar ziyareti süresince görüştüğü kişilere yönelik intikam duygusuyla hareket edilebileceği uyarısında bulunarak, "Bu ziyarette sırasında 'intikam' kelimesi kafamı işgal etti." dedi.

Raportör Lee, 9-21 Ocak'ta Myanmar'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Cenevre'de yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümeti eleştiren, görüş ve düşünceleri gücü elinde bulunduranlarla örtüşmeyen, buluştuğum ve görüştüğüm kişiler hakkında derin endişeler duyuyorum." ifadesini kullandı.

Arakan eyaletinin kuzeyindeki Maungdaw köyüne yönelik güvenlik güçlerinin kontra operasyonlar düzenlemesinin, özellikle endişe verici olduğunu vurgulayan Lee, bölgede bulunan başka köylerde de keyfi tutuklamalar ve baskınlar yaşandığına dair yeni bilgiler edindiklerine dikkat çekti.

Ziyaretinde devletin üst düzey temsilcileri ve yetkilileriyle yaptığı görüşme ve konuşmalarda Myanmar halkının yaşamlarının iyileştirilmesi için samimi taahhüt ve özveriye tanık olduğunu belirten Lee, verilen taahhütlerin henüz sahada eyleme dönüştürülememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 

Etiketler: yanghee lee, myanmar, BM, birleşmiş milletler
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