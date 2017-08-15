  • 15 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.536
    EURO 4.153
  • BIST 106913.26
    ALTIN 144.625
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BM, Kıbrıs Özel Danışmanlığına atama yapmayacak

BM, Kıbrıs Özel Danışmanlığına atama yapmayacak

BM, görevinden istifa eden Eide'nin yerine şimdilik yeni bir atama yapmayacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
BM, Kıbrıs Özel Danışmanlığına atama yapmayacak

Birleşmiş Milletler (BM), görevinden istifa eden BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin yerine şimdilik kimsenin atanmayacağını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde dün istifasını veren Eide'nin yerine yardımcısı Elizabeth Spehar'ın vekalet edeceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanlığı görevi için yeni bir atama yapıp yapmayacağına daha sonra karar vereceğini belirten Dujarric, bu göreve yeni birinin getirilmesi durumunda ise her iki tarafın da onaylayacağı bir ismin atanacağını ifade etti.

Kıbrıs'ta taraflar için "düşünme zamanı" olduğuna dikkati çeken Dujarric, ihtiyaç duyulması halinde BM'nin her türlü yardıma hazır olduğunu vurguladı. 

Etiketler: birleşmiş milletler, BM, Kıbrıs
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER