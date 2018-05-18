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BM İnsan Hakları Konseyi'nden İsrail'e sert eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Başkanı Zeyd Raad el Hüseyin, "İsrail, Gazze halkını 'zehirli' bir kafese kapatmış durumda" dedi.

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BM İnsan Hakları Konseyinden İsraile sert eleştiri

Birleşmiş Milletler'in insan hakları konusunda en yetkili ismi olan  İnsan Hakları Konseyi Başkanı Zeyd Raad el Hüseyin, İsrail'in Filistinlileri insan haklarından mahrum ettiğini ve Gazze'de yaşayan 1.9 milyon kişiyi "doğumlarından ölümlerine kadar zehirli bir varoşun kafesinde yaşamaya" mahkum ettiğini söyledi.

Zeyd, "Geçen hafta yaşanan korkunç olaylar kimsenin daha güvende olmasını sağlamadı. İşgale son verilirse, şiddet ve güvenlik eksikliği de büyük ölçüde kaybolacaktır" dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin bugün yapılan toplantısında, Gazze'de yaşanan son şiddet olayları hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması kararı alınabilir.

62 Filistinli şehit edildi

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: israil, İnsan hakları, gazze, BM
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