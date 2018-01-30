BM: Cenevre sürecinin verimli olması için çalışıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Suriye'deki krize çözüm bulmak için Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin soruları yanıtladı.

BM gözetimindeki Cenevre görüşmelerinde muhalifleri temsil eden Müzakere Yüksek Komitesi'nin Soçi'deki görüşmelere katılmayacağının hatırlatılması üzerine Haq, şunları söyledi:

''Farklı görüşmeler gerçekleşiyor. Bazılarına tüm taraflar katılmıyor ama bu görüşmelerde varılan farklı sonuçların da Cenevre sürecini beslediğinden emin olmalıyız. Bu çok taraflı bir süreç ve Cenevre sürecinin mümkün olduğunca verimli olması için çalışıyoruz. Soçi'deki de dahil farklı görüşmelerin sonuçlarıyla Cenevre sürecini beslenmesi gerek.''

Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi bugün başlıyor.

Kaynak: AA