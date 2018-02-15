BM: Afganistan'da geçen yıl saldırılarda yaklaşık 3438 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da geçen yıl gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 2017'de ülkenin çeşitli kesimlerinde düzenlenen saldırılarda aralarında 359 kadın ve 861 çocuğun bulunduğu toplam 3 bin 438 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 7015 kişi ise aralandı.

Saldırıların yüzde 42'sinden Taliban'ın sorumlu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, saldırıların yüzde 10'unun terör örgütü DEAŞ, yüzde 16'sının hükümet güçleri, yüzde 2'sinin yabancı güçler ve geri kalanının da diğer terör grupları tarafından düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Pakistan sınır birlikleri tarafından atılan havan mermileri sonucu 23 sivilin öldüğü ifade edildi.

En fazla sayıda sivil kayıp, başkent Kabil başta olmak üzere Farah, Helmand, Kunduz ve Uruzgan vilayetlerinde yaşandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın dini mekanlara düzenlediği saldırılarda 2017'de yüzde 50 artış gözlendiğine işaret edilen açıklamada, terör örgütleriyle çıkan çatışmaların ise yüzde 19 azaldığı vurgulandı.

Açıklamada, sivil ölümlerinde geçen yıl 2016'ya göre yüzde 7 artış olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA