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Buradasınız : » » 'Birleşik Krallık bu referandumu desteklemiyor'

'Birleşik Krallık bu referandumu desteklemiyor'

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Johnson, ülkesinin IKBY'nin tüm tepkilere rağmen düzenlediği referandumu desteklemediğini ve Irak’ın toprak bütünlüğünü savunduğunu bildirdi.

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Birleşik Krallık bu referandumu desteklemiyor


Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin Irak Kürt Bögesel Yönetimi'nin (IKBY) tüm tepkilere rağmen bugün düzenlediği referandumu desteklemediğini ve Irak’ın toprak bütünlüğünü savunduğunu bildirdi.

Johnson, IKBY’nin bugün düzenlediği referandumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Birleşik Krallık bu referandumu desteklemiyor ve Irak’ın egemenliği ile toprak bütünlüğünü savunmayı sürdürüyor.” ifadesini kullanan Johnson, herhangi bir referandumun Irak hükümetiyle anlaşma içinde yapılması gerektiğini belirtti.

Birleşik Krallık’ın, Kürt Bölgesel Yönetimi ile Irak arasında tartışma konusu olan bütün meselelerin müzakere edilmesini öngören alternatif bir plan teklif ettiğini hatırlatan Johnson, şunları kaydetti:

“Bu alternatif Kürt halkının isteklerinin karşılanması için fırsat sunabilirdi. Kürt liderliğinin bir bölümünün bu teklifi reddetmiş olması üzücüdür. Irak’ın ve Iraklıların uzun vadedeki güvenliği ve refahı ancak diyalog ve iş birliğiyle sağlanabilir. Bütün tarafları referandumun ardından kışkırtıcı açıklamalar ve eylemlerden kaçınmaya çağırıyorum. Öncelik, DEAŞ ile mücadele ve kurtarılan bölgelerin istikrarı olarak kalmalı.”

Etiketler: birleşik krallık, IKBY
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