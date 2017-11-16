  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Bir demiryolu şirketi 20 saniye için özür diledi

Japonya’da bir demiryolu şirketi, 20 saniye erken hareket eden trenin yolcularından özür diledi.

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Bir demiryolu şirketi 20 saniye için özür diledi

Japonya’da Tsukuba Express’i işleten şirket, trenlerinden birinin 20 saniye erken kalkması nedeniyle yolcularından özür diledi.

14 Kasım’da Tokyo ile Tsukuba arasında seyahat eden tren hattının, Minari Nagareyama istasyonundan planlanan kalkış saati 09.44’tü. Ancak personelin tarifeyi kontrol etmemesi üzerine tren 20 saniye önce hareket etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, erken hareketin neden olduğu zorluklar için özür dilendi. Açıklamada, hiçbir yolcudan konuyla ilgili şikâyet gelmediği de aktarıldı.

Dünyanın en güvenilir ve yoğun demiryolu hatlarına sahip olan Japonya’da, bu gibi olaylar çok nadir meydana geliyor.

Tokyo metro hatlarında çalışan yüzlerce treni kullanan Japonlar, trenlerin dakikliği sayesinde istikametlerine belirlenen dakikada ulaşıyor.

Yolcular, gideceği istikametteki aktarma hattına da saatinde yetişerek diğer trene binebiliyor.
 

AA

Etiketler: Japonya, tren, metro, tren hattı, demiryolu şirketi özür diledi
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