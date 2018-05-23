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Belçika'da yüzlerce kişi polis şiddetini protesto etti

Belçika'da 2 yaşında bir kız çocuğunun polis kurşunu sonucu hayatını kaybetmesi yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

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Belçikada yüzlerce kişi polis şiddetini protesto etti

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine akşam saatlerinde yüzlerce kişi Brüksel'deki Adalet Sarayı önünde toplandı.

Protestocular çevreye bebek ve çocuk elbiseleri ile oyuncaklar bıraktı.

Hükümetin göç politikası ve polis şiddetine karşı slogan atan protesto, yoğun güvenlik altında gerçekleştirildi.

Göç politikası ve polis şiddeti protesto edildi

Protestoda, Belçika'nın göç politikasını yeniden düzenlemesi ve polis şiddetine son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Geçen hafta Belçika'nın Namur kenti yakınlarında şüphe üzerine bir kamyoneti takibe alan polisin, aracın durmaması sonucu ateş açtığı duyurulmuştu. Başka bir araca çarparak duran kamyonette 30 sığınmacının yanı sıra 2 yaşında bir kız çocuğunun cesedine ulaşılmıştı. Otopsi sonuçları çocuğun yanağına isabet eden bir polis kurşunu sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Belçika, protesto, polis
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