BBC'den İstanbul Yeni Havalimanı'na övgü

BBC World News'te Aaron Heslehurst'un yayınına konuk olan İstanbul Yeni Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanı ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Güçlü bir rakip geliyor

"Talking Business with Aaron Heslehurst" isimli programda, 29 Ekim'de açılışını yapacak ve bölgedeki en önemli hub (merkez) olacak İstanbul Yeni Havalimanı için, özellikle uluslararası uçuşlarda dünyanın en kalabalık havalimanlarına güçlü bir rakip geldiği belirtildi.

Türkiye'nin büyük bir ülke olması ve özellikle iç hat uçuşlarındaki talebin son 15 yılda 12 kat artmasından bahseden Kadri Samsunlu; Türkiye'nin, üreten Doğu ve tüketen Batı'nın arasındaki stratejik konumunun önemine değindi.

Yeni destinasyonlara uçuş imkanı

Uzun menzilli uçuş yapabilme kapasitesine sahip uçakların yaygınlaşması sonrası 'hub modeli'nin zarar görüp görmeyeceği sorusuna istinaden Samsunlu; İstanbul Yeni Havalimanı'nın bulunduğu bölgeden 3 saat uzaklıkta 60 ülke ve 120 destinasyon olduğunu ve bu ülkelerden diledikleri her yere ulaşabileceklerini iletti.

Yeni havalimanı açıldığında havayolları için slot sorunun (iniş ve kalkış izinleri) ortadan kalkacağına dikkat çeken İGA İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, Türk Hava Yolları'nın da yeni destinasyonlara çok daha kolay uçuş açabileceğini düşündüğünü belirtti.