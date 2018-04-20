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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler ırkçı saldırılarına devam ediyor

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da yer alan Ramallah'a bağlı Burka köyünde Filistinlilere ait çok sayıda araca zarar verdi, araçlara ve duvarlara ırkçı sloganlar yazdı.

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Batı Şeriada Yahudi yerleşimciler ırkçı saldırılarına devam ediyor

Burka Köy Meclisi Başkanı Adnan Berekat, bir grup Yahudi yerleşimcinin sabah saatlerinde köye baskın düzenleyerek, 50'ye yakın aracın lastiğini patlattıklarını söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin köydeki duvarlara ve araçlara ölüm tehditleri içeren İbranice ırkçı sloganlar yazdığını belirten Berekat, köyün birçok kez yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" adlı radikal örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer eylemler gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yerleşimciler, yahudi, israil, ırkçı saldırı, burka köyü, Batı Şeria
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