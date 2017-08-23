Başbakan Yıldırım Vietnam'da resmi törenle karşılandı

Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc tarafından resmi törenle karşılandı.

Vietnam Başbakanlık Binası'ndaki tören, Yıldırım ve Nguyen'in tören alanında yerlerini almaları ve iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Başbakan Yıldırım, daha sonra tören kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Nguyen tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Yıldırım ve Nguyen daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Törende, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan yer aldı.

Yıldırım, Milli Kahramanlar ve Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı

Resmi ziyaret programı kapsamında Vietnam'da bulunan Başbakan Yıldırım, iki gün sürecek temaslarına başladı.

İlk olarak Milli Kahramanlar ve Şehitler Anıtı'na çelenk bırakan Yıldırım, daha sonra Vietnam bağımsızlık hareketinin önderi ve ülkenin ilk başkanı Ho'nun mozolesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ho'nun mozolesinde tören kıtası tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, bando ekibinin icra ettiği marşın ardından saygı duruşunda bulundu.