  • 17 KASIM 2017, CUMA

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Bangladeş'e sığınan Arakanlı sayısı 620 bine ulaştı

IOM Sözcüsü Millman, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların sayısının 620 bine çıktığını açıkladı.

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Bangladeşe sığınan Arakanlı sayısı 620 bine ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 620 bine, Cox's Bazar kenti civarındaki kamplarda toplam sığınmacı sayısının da 833 bine ulaştığını duyurdu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, IOM'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong ve Balukali'de 440 bin Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yapan geçici yerleşim bölgelerindeki sağlık noktalarının ihtiyacının giderilmesi için güneş enerjisinden yararlandığını söyledi.

Millman, yeni enerji arzıyla su kuyuları ve su arıtma sistemlerine güç sağlandığını, böylelikle sağlık hizmeti verilen noktalara temiz su temin edildiğini belirterek, "Bu, ayrıca sağlık noktalarının elektrik kesintilerinden etkilenmediği ve hastaların beklerken telefonlarını şarj edebileceği anlamına geliyor." dedi.

Sözcü, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar ordusu ve Budist fanatiklerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 620 bine, Cox's Bazar kenti civarındaki kamplarda toplam sığınmacı sayısının da 833 bine ulaştığını sözlerine ekledi.

BMMYK'dan uyarı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler da kamplar ve geçici yerleşim bölgelerindeki aşırı yığılmanın bir takım riskleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Spindler, "Daha fazla insani yardım ve sağlık hizmetleri verilebilmesi için gösterilen tüm gayretlere rağmen kamp ve geçici yerleşim bölgelerindeki aşırı yoğunluk ve zorlu yaşam koşulları, sağlık, hijyen, yangın, şiddet ve insan kaçakçılığı risklerini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgelerdeki riskleri azaltmak için daha fazla alana, altyapıya ve barınağa ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Spindler, böylelikle sığınmacıların temel insani ihtiyaçlarının temin edilmesinin kolaylaşacağını vurguladı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 350 binin altına geriledi. 

Etiketler: Arakan, bangladeş
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