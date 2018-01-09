Balina kadının hayatını kurtardı

Yeni Zelanda'nın Cook Adası yakınlarında biyolog Nan Hauser Kambur balinalar üzerine bilimsel araştırma için dalış yapıyordu. Araştırma için okyanusa dalan biyoloğu, 23 tonluk kambur balina, bir anda yüzgecinin içine doğru aldı.Onu iterek suyun yüzüne çıkardı. Sudan çıktığında balina su püskürterek onu selamladı.

Biyolog uyun altındayken kamerası da kayıttaydı. Hauser, başta balinanın hareketini anlamasa da görüntüleri izleyince atlattığı tehlikenin farkına vardı.

Onu perdeleyen balina sayesinde köpek balığının saldırısından kurtulmuştu.

Kaynak: TRT Haber