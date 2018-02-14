Azez halkı Türk askerine destek konvoyu oluşturdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na Azez'de yaşayan Suriyeliler destek gösterisinde bulundu.

Harekata destek için araçlarla oluşturdukları konvoy ile Azez ilçe merkezinde dolaştılar. Suriyeli vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak Afrin'nin teröristlerden temizlenmesini istedi.

Kaynak: TRT Haber