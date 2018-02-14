  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Azez halkı Türk askerine destek konvoyu oluşturdu

Azez halkı Türk askerine destek konvoyu oluşturdu

Mehmetçiğe bir destek de Fırat Kalkanı Harekatı'yla özgürlüğüne kavuşan Azez halkından geldi. Harekata destek veren Azezliler, oluşturdukları konvoyla ilçe merkezinde tur attı.

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Azez halkı Türk askerine destek konvoyu oluşturdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na Azez'de yaşayan Suriyeliler destek gösterisinde bulundu.

Harekata destek için araçlarla oluşturdukları konvoy ile Azez ilçe merkezinde dolaştılar. Suriyeli vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak Afrin'nin teröristlerden temizlenmesini istedi.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, suriye, fırat kalkanı, azez
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