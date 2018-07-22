Avusturya’da ehliyet sınavları Türkçe yapılamayacak

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nden (FPÖ) Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer, Avusturya Devlet Radyosu Ö1’e ehliyet sınavlarıyla ilgili açıklama yaptı.

"Farklı dillere çeviri maddi külfet doğuruyor"

Hofer, sınavın farklı dillere tercüme edilmesinin maddi külfet doğurduğunu söyledi.

Hangi dilde ehliyet sınavının yapılmasının daha mantıklı olduğunu açıklığa kavuşturmak istediklerini belirten Hofer, "(Sınav için) Almanca, dünya dili olan İngilizce, Slovence ve Hırvatça, bu diller yeterli" dedi.

Hofer, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden kurulan Avusturya’nın anayasasında Almanca'nın yanı sıra Slovence ve Hırvatça'nın da resmi dil olarak kabul edilmesi nedeniyle bu dillerin sınavlardan çıkarılamayacağını söyleyerek, ülkeye akademik araştırma ya da farklı nedenlerden dolayı gelen yabancılar için de İngilizce'nin yeterli olacağını, Türkçe'ye gerek olmadığını savundu.

"Almanca öğrenmeyi teşvik edecek"

Hükümeti için Almanca öğrenmeyi teşvik etmenin önemini de vurgulayan Hofer, “Bu durum Almanca öğrenmeyi teşvik edecek. Böylelikle ehliyet sınav soruları Almanca cevaplanabilecek” diye konuştu.

2019'dan itibaren geçerli olacak

Avusturya’da Almanca, İngilizce, Slovence ve Hırvatça'nın yanı sıra Türkçe yapılabilen ehliyet sınavları 2019 yılından itibaren Türkçe dilinde gerçekleştirilmeyecek.

Avusturya’da 1998’den beri ehliyet sınavı Türkçe yapılabiliyor. Ülke genelinde geçen yıl yaklaşık 300 bin kişi ehliyet sınavına alınırken, 3 bin 631 kişi Türkçe, 2 bin 300 kişi İngilizce ve 2 bin 212 kişi Hırvatça dillerinde bu sınava girmişti.

Kaynak: AA