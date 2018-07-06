Avusturya ve Almanya Akdeniz'i sığınmacılara kapatmakta kararlı

Almanya İçişleri Bakanı ve Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) lideri Horst Seehofer, yasa dışı göç sorununu görüşmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir dizi temaslarda bulundu. Seehofer, Başbakan Sebastian Kurz, Başbakan Yardımcısı Heinz-Christan Strache ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile bir araya geldi.

Alman bakan ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avusturya Başbakanı Kurz, her iki ülkenin yasa dışı göçle mücadelede hemfikir olduğunu, İtalya, Almanya ve Avusturya'nın içişleri bakanlarının, Akdeniz rotasını sığınmacılara kapatmak için görüşmelerde bulunmak üzere bir araya geleceğini açıkladı.

"Avusturya'ya olumsuz bir yansıması olmayacak"

Kurz, her üç ülkenin hedefinin, Akdeniz rotası üzerinden gelen göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinin durdurulması olduğunu ifade etti.

Almanya'da hükümet ortaklarının yasa dışı göçle mücadeleye ilişkin sağladığı uzalaşının, Avusturya'ya olumsuz bir yansıması olmayacağını kaydeden Kurz, "Almanya ile Avusturya'ya yük olacak herhangi bir önlemin hayata geçirilmeyeceği yönünde fikir birliği içindeyiz. Avrupa'ya yasa dışı göçü durdurmak, özellikle sığınmacıların AB içindeki göç hareketliliğini engellemek için birlikte hareket edeceğiz." dedi.

Seehofer: "Akdeniz rotasını sığınmacılara kapatacağız"

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer de Avusturya ve Almanya'nın uzun yıllara dayanan tarihi dostluğuna işaret ederek, bu dostluk çerçevesinde sığınmacı sorununu görüştüklerini aktardı.

Görüşmenin çok verimli geçtiğini anlatan Seehofer, "Önümüzdeki hafta içişleri bakanları toplantısının öncesinde Roma, Viyana ve Berlin olarak Avusturya'nın Innsbruck kentinde göçmenlere güney rotayı kapatmak için görüşmelerde bulunacağız." diye konuştu.

Seehofer, Alman hükümetinin, İtalya ve Yunanistan ile yasa dışı göçün durdurulması için görüşmeler yapacağını kaydetti.

"Sığınmacılar transit merkezlerine alınacak ve Roma ve Atina'ya geri gönderilecek"

Yunanistan ve İtalya'ya giriş yapmış ve bu ülkelerde mülteci başvurusunda bulunmuş sığınmacıların, Avusturya ve Almanya sınırda durdurulmaları durumunda nasıl bir adım atılacağını aktaran Horst Seehofer, "Bu kişiler transit merkezlerine alınacak, daha sonra Roma ve Atina'ya geri gönderilecek. Bu, yasa dışı göçü durdurmak için çok önemli bir katkı sağlayacak." dedi.

Seehofer, en son AB Liderler Zirvesi'nde bir kişinin, herhangi bir üye ülkeye sığınmacı başvurusu yaptıktan sonra başka bir ülkeye geçmemesi hususunda fikir birliği sağlandığını kaydetti.

Alman bakan, İtalya ve Yunanistan ile yapılacak görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda yeni önlemlerin hayata geçirilmesi için görüşmeleri sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA