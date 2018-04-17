Avrupa'da nefret suçları hızla yükseliyor

İnsan hakları, din ve vicdan özgürlüğü gibi değerlerin arkasına sığınarak Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkan Avrupa ülkelerinde ırkçılık ve islamofobinin yol açtığı nefret suçları hızla yükseliyor.

Yatağının değiştirilmesini istedi, doktorun ırkçılığına maruz kaldı

Avrupa Birliği’nin lokomotifi olarak görülen Almanya’da başta Türkler olmak üzere on binlerce yabancı yaşıyor.

Ufuk Altunok, Almanya’da doğup büyümesine rağmen ayrımcılığa uğradı. Mannheim kentinde hastanede yatan Altunok, odasının değiştirilmesini talep edince Alman doktorun ırkçılığına maruz kaldı.

NSU davası 7 yıldır sonuçlandırılamadı

2000-2007 yılları arasında farklı Alman eyaletlerinde 8’i Türk 10 kişi hunharca öldürüldü. Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütünün (NSU) yargılandığı dava 7 yıldır sonuçlandırılamadı.

Irkçı saldırılar sadece insanları değil dini yapıları da hedef alıyor. Almanya’da onlarca camiye de ırkçı saldırılar düzenlendi.

Fransa’da ırkçıların hedefi Romanlar

Avrupa Birliği’nin bir diğer büyük ülkesi Fransa’da da Roman azınlık sıkça saldırıların hedefinde yer alıyor. Ülkenin güneyindeki Marsilya kentinde yer alan bir Roman kampına 2 yIl önce el yapımı patlayıcı ve Molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi yaralandı.

Mireille Knoll isimli yaşlı bir Musevi kadın ise Paris’teki evinde 11 yerinden bıçaklandı, evi ateşe verildi.

Yaşanan bu olay, İslamofobinin ardından antisemitizm tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Afrikalı bir sokak satıcısı İtalya’da öldürüldü

İtalya’da ise son nefret suçunun hedefinde bir Afrikalı vardı. Afrika kökenli bir sokak satıcısı, İtalyan bir saldırgan tarafından Toskana bölgesinde öldürüldü.

Avusturya’da genç kız mağazada darp edildi

Avusturya’da yabancı uyruklu bir kişinin, alışveriş sırasında ayrımcılığa maruz kalıp darp edilmesi yabancı düşmanlığının son halkalarından biri oldu.

Viyana’da genç kızlar mağazadan çıkarken X-ray cihazı alarm verdi. Kızlar barkodda sorun olduğunu söyleyip tekrar geçtiklerinde alarm çalmadı. Buna rağmen görevli çantalarını aldı. Engellemek isteyen genç kızı da yere yatırıp darp etti.

İsveçli milletvekilinden Müslümanlara hakaret

Irkçılık ve islamofobi Avrupa’nın siyaset arenasında da sıkça yer buluyor.

İsveçli Demokratlar Partisi Milletvekili Martin Strid’in Müslümanlara karşı hakareti hafızalara kazandı. Strid, "Müslümanlar yüzde 100 insan değil" diyerek insanlıktan ne kadar uzaklaştığını gözler önüne serdi.

İsveç’te ırkçı saldırının hedefinde milletvekili var

Irkçı eylemlerin arttığı Avrupa ülkelerinde, milletvekilleri bile saldırılara hedef oluyor. Syriza’nın Rodop milletvekili Mustafa Mustafa o isimlerden biri. Mustafa, Meclis’te Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi toplantısı sırasında sözlü saldırıya maruz kaldı. Altın Şafak partisinin milletvekili İlias Kasidiaris, Türk milletvekili Mustafa'yı hedef aldı.

Kasidiaris çizgiyi aştı, "Türk milletvekilini aramızda bulunduramayız. Türk ajanı dışarı" diyerek skandal sözler sarf etti.

Yunanistan’da Afganistanlı çocuğa ayrımcılık

Afganistanlı Amir henüz 11 yaşında. Amir, çocuk yaşında Yunanistan’da ayrımcılığa maruz kaldı. Önce okul töreninde Yunan bayrağını taşımasına izin verilmedi, ardından da evine ırkçı saldırı düzenlendi.

Henüz 11 yaşındaki Afganistanlı Amir de çocuk yaşında Yunanistan'da ayrımcılığa maruz kaldı.

Başkent Atina’da da Müslümanlar yok sayılıyor. Öyle ki kentte tek bir cami bile yok.

Danimarkalı Bakan Suriyeli sığınmacıyı ezdi

Danimarka'nın Göç ve Uyum Bakanı Inger Stojberg'in aracıyla Suriyeli sığınmacıyı ezip geçtiği anlar yürekleri burktu.

Hollanda’da skandal filmde İslam’a hakaret edildi

İslamofobik saldırıların yaşandığı ülkelerden biri de Hollanda'ydı...

14 yaşındaki bir kız çocuğu sadece başörtüsünü çıkarmadığı için saldırıya uğradı. Beyin sarsıntısı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Hollanda'daki ırkçı Özgürlük Partisi ise seçim öncesi hazırladığı propaganda filminde nefret kustu. Filmde İslam'a hakaret edildi. Skandal bu kadarla da kalmadı. Film, kamu yayın kuruluşu NPO'da yayınlandı.

Mültecilerin durumu oldukça zor

Kendi vatandaşlarına bu kadar ayrımcı yaklaşan Avrupa'daki mültecilerin durumu ise oldukça zor...

İngiltere'de mülteci evlerinin kapılarının işaretlenmesi, Fransa'da mülteciler kirletmesin diye koltukları plastik poşetlerle kaplı otobüsler, Hollandalı futbol taraftarlarının mültecilere bozuk para atarak eğlenmesi ve Macaristan'da mültecilere çelme takan kameraman hala hafızalarda…

En fazla saldırı Almanya’da

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) “Avrupa’da İslamofobi Raporu”nun 3’üncüsünde yer alan, "İslam düşmanlığı Avrupa'da giderek normalleşmiş bir ırkçılık türü oldu" ifadeleri dikkat çekti.

33 Avrupa ülkesini kapsayan raporda, Müslümanlara yönelik sözlü veya fiziksel saldırıların yanı sıra, cinayete kadar uzanan olayların istatistiklerine de yer verildi.

Almanya’da 908, Polonya’da 664, Hollanda’da 364, Avusturya’da 256, Fransa’da 121, Danimarka’da 56 ve Belçika’da 36 saldırı düzenlendi.

Avrupa ülkeleri önlem almıyor

Terör saldırıları düzenlendiğinde olağanüstü güvenlik önlemleri alan Avrupa ülkelerinin, her geçen gün artan ırkçı ve ayrımcı eylemlere karşı yeterli önlem alınmaması dikkat çekiyor.

Kaynak: TRT Haber