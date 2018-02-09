  • 09 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.816
    EURO 4.681
  • BIST 113146.05
    ALTIN 161.775
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Avrupa Parlamentosu'ndan Sisi yönetimine kınama

Avrupa Parlamentosu'ndan Sisi yönetimine kınama

Avrupa Parlamentosu (AP), Mısır yönetimini idam kararlarından dolayı kınadı ve idam cezasının kaldırılması uyarısı yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avrupa Parlamentosundan Sisi yönetimine kınama

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda, Sisi yönetiminin uyguladığı idam cezaları kınanarak, Mısırlı yetkililere planlanan tüm idamların durdurulması ve ülkedeki suç yasalarının adil yargılanma hakkı çerçevesinde gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Mısır'daki toplu idamlardan ciddi endişe duyduklarını vurgulayan parlamenterler, idam cezasının kaldırılmasını istedi.

AP, ayrıca, Kahire yönetiminin temel insan hakları kısıtlamalarından duyulan derin endişeyi dile getirerek, her türlü şiddet, tahrik ve nefret söyleminin durdurulması çağrısı yaptı.

Genel Kurulda ayrıca, Sisi yönetimine, insan haklarının korunmasıyla uzun dönemli refahın birlikte gerçekleşebileceği hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Parlamentosu, AP, mısır, idam cezası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER