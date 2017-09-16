Avrupa Parlamentosu önünde Myanmar protestosu

AP binası önünde, değişik inançlardan yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı gösteride, uluslararası topluma Myanmar yönetimine baskı yapma çağrısında bulunuldu.

“Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yönelik cinayetler devam ediyor”, “Arakanlı Müslüman azınlık için adalet”, “Arakanlı kadın ve çocuklara yönelik soykırıma dur de” ve “Sessizliğiniz Arakanlı Müslümanların soykırımına neden oluyor” şeklinde dövizlerin taşındığı gösteride, Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası dua okundu.

Gösteriye katılan Alsace İslam Konseyi Başkan Yardımcısı Murat Ercan, Müslümanlar, Budistler, Katolikler, Protestanlar ve Musevi cemaatlerinin temsilcileriyle birlikte Myanmar yönetimini kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Ercan, "Amacımız olan bitenlere sessiz kalmamak. Bu vahşeti önce Avrupa Parlamentosunun önünde Avrupa ülkelerine duyurmak, daha sonra bütün Müslüman ülkelerin temsilcilerine, Birleşmiş Milletlere (BM) duyurarak, buradaki vahşete son verilmesine yönelik sorumluluğumuzu yerine getirmiş olduk.” dedi.

Fransa Budistleri Birliği Alsace Bölgesi Başkanı Sacha Marche, Fransa Budistleri olarak Myanmar’da yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek, “Fransa ve Alsace Budistleri, Arakanlılara yapılan barbarca olayları kabul edemez ve bu cinayetleri kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Strazburg Eyüp Sultan Camisi İmamı Mehmet Çelik de Türkiye’nin bölgede yaşananların dünya kamuoyunda duyulmasında büyük rolü olduğunu söyledi.

Gösteride, Arakanlı Müslümanlar için Fransa İslami Yardım Derneği ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından yardım kampanyalarının devam ettiği duyuruldu.

CRCM Başkanı Abdelhaq Nabaoui, Katolik, Protestan ve Yahudi cemaatlerin temsilcilerinin birer konuşma yaptığı gösteriye, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Alsace Başkanı İrfan Duman ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. AA