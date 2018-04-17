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Buradasınız : » » Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Suriye'yi görüşecek

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Suriye'yi görüşecek

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, parlamentonun güçlü bir mesaj vermek ve çözümler ortaya koymak amacıyla bugün Suriye konulu bir oturum düzenleyeceğini açıkladı.

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Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Suriyeyi görüşecek

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Fransa'nın Strazburg kentinde toplandı.

AP Başkanı Antonio Tajani toplantının açılışındaki konuşmasına Suriye'deki son duruma değinerek başladı. 

"Durumun ağırlığı karşısında bugünden itibaren Parlamentonun güçlü bir mesaj göndermesi gerekir."

Tajani, Suriye krizi ile ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye askeri operasyonunun Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin katılacağı bir oturumda görüşüleceğini söyledi. 

Yarın Genel Kurula hitap edecek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de konunun gündeme getirileceğini sözlerine ekledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May ile operasyon hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinden bahseden Tajani, "May bana, operasyonun sivil halkı değil kimyasal silah üretim ve geliştirme merkezlerini hedef aldığını söyledi. " dedi.

Kimyasal silah kullanımının AP için de kimsenin aşmaması gereken bir kırmızı çizgi olduğunu söyleyen Tajani şöyle devam etti:

"Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde barışı ve istikrarı sağlamak için daha kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz. Birleşmiş Milletler'in tam anlamıyla müdahil olduğu diyalog ve diplomasiyi güçlendirmeliyiz. Akdeniz bölgesi, Avrupa'nın, şiddetin yayılması ve savaş suçlarının önlenmesi ve uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış silahların kullanımının engellenmesi için çok şey yapabileceği bir bölgedir." 

Durumun dramatik olduğunu vurgulayan Tajani, "Acil olarak bir AB ortak savunma ve dışişleri politikası inşa etmek gerekiyor." diyerek, AB bütçesinin tartışılacağı oturumda bu konuların belirleyici olacağını söyledi.

Daha önce AP Genel Kuruluna hitap edeceği açıklanan Macron'un, AB'nin geleceği ve Birliğin durumu gibi konularda konuşma yapacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Parlamentosu, suriye
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