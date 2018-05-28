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Avrupa Birliği'nden Venezuela'ya "seçimi yenile" çağrısı

Avrupa Birliği, Venezuela'da düzenlenen devlet başkanı seçimlerinin "uluslararası standartlara uygun biçimde" tekrarlanması çağrısı yaptı.

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Avrupa Birliğinden Venezuelaya &quot;seçimi yenile&quot; çağrısı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi'nde kabul edilen ortak metinde, Venezuela'da 20 Mayıs'ta düzenlenen seçimlerin kapsayıcı ve demokratik ilkelere uygun olmadığı belirtilerek, seçimlerin "uluslararası standartlara uygun biçimde" tekrarlanması gerektiği vurgulandı.

AB Dışişleri Bakanları ayrıca bazı Venezuelalı yetkililere yeni yaptırımların "hızla" hayata geçirileceğini vurguladı.

Venezuela'da 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ardından Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılım sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 5 milyon 800 binden fazla oy aldığını kaydeden Lucena, Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 ile yeniden devlet başkanı seçildiğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Venezuela'daki seçimleri "hileli" olduğu gerekçesiyle kınamış ve ülkeye yeni ekonomik yaptırımlar getirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: yenileme, venezuela, devlet başkanı seçimleri, Avrupa Birliği
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