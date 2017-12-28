Astronot ve kozmonotların gözünden 'Dünya'

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar ve kozmonotlar, kendi pencerelerinden gördükleri Dünya'yı her gün fotoğrafladı.

Bir yıldan uzun süren çalışmanın sonunda, Dünya’nın binden fazla fotoğrafı çekildi.

NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ndeki Dünya Bilim ve Uzaktan Algılama Birimi'ndeki yetkililer ise imrenilecek bir işe imza atan astronot ve kozmonotların çektikleri fotoğraflardan 17'sini seçti.

2017 yılı için Dünya'nın en iyi resimleri olarak nitelendirilen fotoğraflar büyüleyiciydi.

Kanada / Kutup Işıkları

Kazakistan / Alakol Gölü

Filipinler / Gündoğumu

Hawaii / Büyük Ada

Kaynak: TRT Haber / NASA