  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Astana'daki ikinci Suriye görüşmeleri ertelendi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün başlaması planlanan ikinci Suriye görüşmeleri yarına ertelendi.

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Astanadaki ikinci Suriye görüşmeleri ertelendi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün başlaması planlanan 2. Suriye görüşmeleri yarına ertelendi.

Kazakistan dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye, Rusya ve İran'dan heyetlerin katılacağı görüşmeler bir gün gecikmeyle başlayacak.

Erteleme kararının Suriyeli muhalifler Astana'ya ulaşmadığı için alındığı belirtildi.

Suriye’de 6 yıldır devam eden iç savaşı bitirmek üzere garantör ülkeler Türkiye ve Rusya’nın teklifi ile Astana’da başlayan ateşkesi sağlama ve Cenevre’de yapılan barış görüşmelerine zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen görüşmelerin ilk turu 23-24 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. 

Etiketler: Suriye görüşmeleri, Astana
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