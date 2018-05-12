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Arjantin, IMF'den borç istedi

Para birimi bu yılın başından beri dolara karşı yüzde 20 değer kaybetmesiyle ekonomisi zor bir süreçten geçen Arjantin, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç istedi.

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Arjantin, IMFden borç istedi

Arjantin Hükümeti'nin kararı, 2001 döneminde ekonominin dibe vurduğu dönemi anımsattı. Muhalefet karara tepki gösterirken, Arjantin sokaklarında protesto gösterileri düzenlendi.

Maliye Bakanı Luis Caputo, IMF ile yapılacak anlaşmanın, Dünya Bankası, Amerikalararası Kalkınma Bankası ve Corporacion Andino del Fomento'nun da dahil olduğu çok taraflı kredi kuruluşlarından sağlanacak finansmanlarla yapılacağını söyledi.

Dünya Bankası yetkilileri ise konu hakkında, “Şu anda Arjantin Hükümeti ile kendilerine verilecek desteğin en iyi ne şekilde yapılabileceğine dair görüşmeler sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: imf, Dünya Bankası, borç, Arjantin
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