Arjantin, IMF'den borç istedi

Arjantin Hükümeti'nin kararı, 2001 döneminde ekonominin dibe vurduğu dönemi anımsattı. Muhalefet karara tepki gösterirken, Arjantin sokaklarında protesto gösterileri düzenlendi.

Maliye Bakanı Luis Caputo, IMF ile yapılacak anlaşmanın, Dünya Bankası, Amerikalararası Kalkınma Bankası ve Corporacion Andino del Fomento'nun da dahil olduğu çok taraflı kredi kuruluşlarından sağlanacak finansmanlarla yapılacağını söyledi.

Dünya Bankası yetkilileri ise konu hakkında, “Şu anda Arjantin Hükümeti ile kendilerine verilecek desteğin en iyi ne şekilde yapılabileceğine dair görüşmeler sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Reuters