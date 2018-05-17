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Arap Birliği İsrail için uluslararası soruşturma istedi

Mısır'da toplanan Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanları Filistinlilere yönelik şiddeti kınadı. İsrail'in işlediği suçlar için de uluslararası soruşturma istendi.

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Arap Birliği İsrail için uluslararası soruşturma istedi

Toplantıya başkanlık eden Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının uluslararası yasalara aykırı olduğunu" söyledi.

Cubeyr, "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını reddediyor ve bunu Filistin halkının haklarına zarar verme olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Toplantıda söz alan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının İsrail'i Filistinlilere karşı şiddet uygulaması konusunda teşvik ettiğini dile getirdi.

İsrail'in Filistinli sivillere uyguladığı şiddeti, "Gazze'deki sivil halka karşı kontrolsüz şiddet ve düşmanlık" olarak nitelendiren Ebu Gayt, "ABD'nin tutumu İsrail'i sivil insanları rastgele şekilde öldürme, uluslararası yasaları çiğneme ve insanlık dışı tavırlar alma konusunda teşvik etmiştir." ifadelerini kullandı.

Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunun Filistin'e destek verdiğine işaret eden ve bu ülkelerin tutumunu takdir ettiklerini vurgulayan Ebu Gayt, "Filistin halkını destekliyor ve yanlarında yer alıyoruz." dedi.

Arap Birliği Genel Sekreteri ayrıca İsrail'in, Gazze sınırında işlediği katliam için "uluslararası soruşturma açılmasını" talep etti.

Arap Birliği, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın talebi üzerine dün Mısır'ın başkenti Kahire'de daimi temsilciler seviyesinde toplanmıştı.

Toplantının bitiminde sonuç bildirgesi yayınlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

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